MORI CINEMA проводит предпремьерный показ триллера «Девушка, которая застряла в паутине»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-01T15:05:48+03:00

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Помните «Девушку с татуировкой дракона»? Так вот, Лисбет Саландер (Клер Фой) ждут новые опасные и захватывающие приключения, а вас - новая часть саги о Лисбет, драматический триллер «Девушка, которая застряла в паутине»! Предпремьерный показ в уютном кинотеатре MORI CINEMA пройдет уже 7 ноября.

О чем фильм?

В Лисбет Саландер есть все задатки современного героя: она умна, находчива, преследуема собственными демонами, но не одержима ими. Кроме того, она готова идти наперекор всей вселенной, уничтожая насильников, наемных убийц, – любого, кто рискнет встать у нее на пути. Решив помочь ученому выкрасть его работы у американцев, Лисбет оказывается в прочных сетях паутины интриг. У нее отбирают полученные данные, сжигают ее квартиру и обрекают ее саму на верную гибель.

Саландер и ее другу, журналисту Блумквисту, предстоит полное опасностей задание: найти нападавших, защитить юного сына учёного и вернуть украденное. Но на пути у Лисбет встаетее собственное темное прошлое. Справится ли она? Узнаем уже 8 ноября, когда фильм выйдет в прокат. А избранные счастливчики смогут на сутки раньше насладиться захватывающим триллером.

Для этого надо выиграть два пригласительных на закрытый показ. Чтобы получить билеты, подпишись на группы «Комсомольская правда» - Красноярск и MORI CINEMA ВКонтакте, поставить лайк и сделать репост записи на своей стене. А потом - поискать свое имя среди победителей. Удачи!