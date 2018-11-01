Красноярские полицейские учат иностранный язык и вооружаются мобильными переводчиками

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-01T14:27:37+03:00

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- В охране порядка в дни Универсиады-2019 будет задействовано повышенное количество сотрудников МВД, - рассказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. – Традиционно для работы на таких больших событиях привлекаются дополнительные силы. В Красноярск приедут сотрудники соседних регионов, преимущественно сибиряки.

Есть нюансы. Например, предпочтение отдается сотрудникам, знающим иностранные языки. Главным образом, сотрудникам дежурных частей, к которым в первую очередь могут обращаться иностранцы, сотрудникам охраны общественного порядка. Даже специалисты пресс-службы ГУ МВД по краю прошли специальное обучение.

Идет работа по установке приложения «мобильный переводчик» на телефон.Также создается группа профессиональных переводчиков при ГУ МВД, которые в совершенстве владеют иностранными языками, в частности, английским, немецким, китайским, корейским, японским.