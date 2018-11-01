2018-11-01T14:16:11+03:00
Общество

Как отметят День полиции в Красноярске

Красноярцы увидят выставку уникальной военной техники
Мария МИШКИНАЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Осталось совсем немного до Дня сотрудника органов внутренних дел, он отмечается в нашей стране 10 ноября. В этом году праздник получается особенный: 300 лет российской полиции и 100 лет со дня образования народной, впоследствии советской милиции. На встрече с руководителями СМИ города начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий рассказал, как будут отмечать этот день в Красноярске.

8 ноября – день памяти погибших сотрудников МВД. Напомним, в декабре прошлого года в Дивногорске, спасая девушку, погиб старший сержант Денис Сумин. Орден мужества будет вручен семье героя.

9 ноября в БКЗ пройдет праздничный концерт. Участники готовят настоящее театрализованное представление. Попасть на него можно будет по специальному приглашению. Но красноярцы смогут увидеть его в материалах, которые подготовят для них журналисты.

В этот же день, 9 ноября, на площади Мира с 12 до 17 часов (время ориентировочное) пройдет выставка военной техники. Говорят, она будет уникальной. Рекомендуем ее посетить.

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