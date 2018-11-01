В Красноярске снегоуборочная техника круглосуточно дежурит на улицах, ожидая снега

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-01T13:40:13+03:00

13 машин уже заступили на дежурство, еще 6 - пока в запасе

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Красноярские дорожники готовятся к снегопаду. Снегоуборочная техника дежурит на улицах города круглосуточно, сообщили в пресс-службе администрации Красноярска. 13 дорожных машин МП «САТП» уже на посту, еще 6 - в резерве. В случае неблагоприятной погоды, снегопада или гололедицы, дорожники готовы оперативно расчищать улицы и подсыпать аварийные участки.

Временные посты расположены на Калинина, Шахтеров, 9 Мая, Маерчака, Северном шоссе, Свердловской, Лесопарковой, Монтажников и на Октябрьском мосту. На ночь на улицы города выходитдополнительная техника - всего 24 машины. Это делается, чтобы текущие работы не мешали движению в городе.

Добавим, что маршруты уборки закольцованы, - это сделано специально, чтобы техника могла вернуться в исходную точку. Маршрут уборки охватывает 95 улиц, всего в городе закольцованных маршрутов - 10.