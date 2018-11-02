2018-11-02T05:47:52+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса

Поделиться:
Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ награжден дипломом за динамику роста кредитования малых и средних предприятий (МСП). Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСП, состоялась в рамках II ежегодного форума «МСБ и финансовый сектор. Кредитование, технологии, сервис», который прошел в Москве 24 октября 2018 года. Организаторами форума выступили журнал «Банковское обозрение» и аналитическое агентство «БизнесДром».

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. По итогам 2017 года, Банк занял 9 место в рейтинге банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, согласно исследованию рейтингового агентства Эксперт РА. Также, Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных клиентам сегмента МСБ в 2017 году.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам удобные продукты и сервисы для ведения бизнеса. В октябре текущего года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн».

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сайт VTB.ru занял лидирующие позиции в SEO-рейтинге банковской отрасли
Автобусную остановку убрали в Красноярске
На длинных выходных в Красноярске будет до -10
«С годовалым малышом в салоне»: иномарка снесла столб и легла на крышу
16 дел, 400 тысяч рублей штрафов: в школьном комбинате питания обнаружена опасная еда
Сегодня в Красноярске пройдет большой этно-диктант
В Красноярске назвали лучшие книги 2018 года
За упавшую на ребенка раковину красноярский застройщик заплатит 300 тысяч
Сервисный центр на Столбах под Красноярском на выходных закроют
В Красноярск привезли «книги из чемоданов»
На скандальную «Реставрацию» в Красноярске завели новое уголовное дело
MORI CINEMA проводит предпремьерный показ триллера «Девушка, которая застряла в паутине»
Красноярские полицейские учат иностранный язык и вооружаются мобильными переводчиками
Как отметят День полиции в Красноярске
В Красноярске снегоуборочная техника круглосуточно дежурит на улицах, ожидая снега
Экс-депутата горсовета Аркадия Волкова подозревают во взятках и мошенничестве
Красноярск в ноябре ожидает мороз до минус 20 и снегопад
Житель Красноярска склонил 17-летнюю девушку к сексу с двумя мужчинами
Международный автобус с нелегалами задержали из-за неисправных тормозов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Красноярском крае мошенник обманом выманил у АЗС 5,5 тонн топлива