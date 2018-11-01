2018-11-01T13:14:45+03:00
Происшествия

Экс-депутата горсовета Аркадия Волкова подозревают во взятках и мошенничестве

К уголовному делу о взятках добавилась еще одна статья
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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К делу о взятках добавилось мошенничествоК делу о взятках добавилось мошенничествоФото: Мария ЛЕНЦ
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Скандального экс-депутата горсовета Аркадия Волкова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взяточничестве, заподозрили еще и в мошенничестве. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю. Напомним, что весной Волкова задержали в связи с проектом «Машина добрых дел». Следствие считает, что он попросил замгенерального директора ООО «КрасТЭК» принять на работу сантехника, электрика и оператора, которые сотрудничали в его проекте. И платить им зарплату. Взамен обещал компании покровительство. В течение года трое его сотрудников получили в компании более 430 тысяч рублей.

Теперь - дело о мошенничестве. Оказывается, Волков попросил директора ООО «УК «Комфорт» предоставить ему для работы в проекте двух работников данной организации. Зарплату работникам платить должна была сама УК. Предприниматель согласился и платил зарплату сотрудникам проекта Волкова. В итоге, они получили 370 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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