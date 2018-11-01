2018-11-01T12:32:15+03:00
Общество

Красноярск в ноябре ожидает мороз до минус 20 и снегопад

А вот октябрь был самым теплым за последние 100 лет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Зима близкоЗима близкоФото: Мария ЛЕНЦ
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Самый теплый за последние 100 лет октябрь прожит. А ноябрь теплыми деньками красноярцев баловать не будет, - так говорят синоптики. По данным метеорологов, среднемесячная температура в октябре была на 4 градуса выше нормы (плюс 5,4 градуса). Как рассказала Оксана Сальникова, специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра, в ноябре погода будет куда более суровой и неустойчивой. В начале месяца синоптики ожидают до минус 8 градусов, к концу - до минус 12,5 градусов.

Относительно теплыми станут дни с 3 по 5 ноября и с 8 по 10 ноября. Днем до минус 4 градусов. В остальные дни столбики термометров опустятся до минус 15. В первой половине месяца ожидаются сильные ветра, до й8 метров в секунду. И уже в ближайшее время в Красноярске ляжет снег. Холоднее всего будет в середине ноября, ночью до минус 18 градусов. В последние дни ноября ожилается похолодание до минус 22 - ночью и до минус 12 - днем.

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