Житель Красноярска склонил 17-летнюю девушку к сексу с двумя мужчинами

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-01T11:54:47+03:00

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Следком подозревает 29-летнего жителя Красноярска в том,что он вовлек в проституцию несовершеннолетнюю девушку. Пострадавшей всего 17 лет, о ней ничего не известно. Зато некоторые обстоятельства преступления в СУ СКР по Красноярскому краю раскрыли.

- По предварительной версии следствия, 01 сентября этого года подозреваемый, находясь в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Центральном районе краевого центра, уговорил 17-летнюю девушку вступить в половое сношение с двумя мужчинами за денежное вознаграждение в сумме 9 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Не исключено, что девушку принуждали силой и, возможно, угрожали жестокой расправой. Сутенера задержали, в скором времени - заключат под стражу. На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.