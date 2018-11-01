Международный автобус с нелегалами задержали из-за неисправных тормозов

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-01T12:04:40+03:00

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В Красноярске инспекторы ГИБДД неожиданно задержали автобус с нелегалами. Остановили проверить, но выяснилось, что нарушений целый воз. Как рассказали в пресс-службе краевого ГИБДД, международный автобус сообщением Красноярск - Бишкек попал в поле зрения патруля накануне на Чайковского. При осмотре оказалось, что тормоза не работают, а у водителя еще и ремень безопасности неисправен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/675925" frameborder="0"></iframe> Автобус с нелегалами остановили из-за неисправных тормозов.Видео: ГИБДД по Красноярскому краю

- За данные нарушения инспекторы ДПС составили в отношении водителя административные материалы. Сумма штрафов составила 1000 рублей, - говорят в госавтоинспекции. - В отношении должностного и юридического лица, допустивщего выезд на маршрут неисправного автобуса будет проведена проверка, по результатам которой специалисты примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Автобус находится на спецстоянке. Поездка у пассажиров, конечно, сорвалась. А у 7 из 42 человек - надолго. Они пребывали на территории России с нарушением требований миграционного законодательства. И вероятнее всего, будут депортированы. При депортации въезд в Россию для нелегалов будет закрыт. Но есть и плюс: это верный способ добраться до Бишкека, а вот на автобусе с неисправными тормозами - не факт, что доедешь целым.