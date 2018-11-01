2018-11-01T11:04:25+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мошенник обманом выманил у АЗС 5,5 тонн топлива

... и все продал
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ущерб заправки - более 200 тысяч рублейУщерб заправки - более 200 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Назарово попался на мошенничестве с горючим. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, 33-летний мужчина пришел на одну из городских АЗС, представившись работником местного предприятия. Заправщик, думая, что это партнер, полтора месяца отгружал ему дизельное топливо. Всего мошеннику слили 5,5 тонн, что с учетом нынешних цен, прямо скажем, немало. К просчетам работников АЗС, пожалуй, можно отнести то, что за полтора месяца они ни разу не удосужились проверить у мужчины документы.

Известно, что ущерб заправочной станции составил 254 тысячи рублей. Полицейские, которые быстро вышли на след мужчины и задержали его, говорят, что топливо тот успешно продавал, а деньги тратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Виновнику грозит до 6 лет тюрьмы.

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