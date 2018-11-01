Аэропорт «Красноярск» открыл новые авиарейсы для туристов

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-01T10:46:39+03:00

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Аэропорт «Красноярск» перешел на зимнее расписание работы. В таком режиме воздушная гавань Красноярска будет функционировать до 31 марта, сообщает 7 канал-Красноярск. В дирекции аэропорта обещают больше новых и регулярных рейсов. Особенно по душе они придутся тем, кто любит среди сибирской зимы устроить себе каникулы где-нибудь в жарких странах. И добраться до желанного тепла станет проще.

Как рассказали в аэропорту, количество рейсов до Москвы увеличено. Новый регулярный рейс до Москвы запускае авиакомпания Nordwind. Всего 6 авиакомпаний будут летать в Москву. Кроме того, с 8 декабря «ИрАэро» открывает новый чартер на остров Хайнань (город Хайкоу). Выполнять его будут Боингах-777. В первую неделю работы рейса вылет в 16:10, позже, с 22 декабря — в 19:00.

С октября возобновлено авиасообщение с Бангкоком. Эйрбасы S7 уже с сегодняшнего дня выполняют туда регулярные рейсы по четвергам и воскресеньям (время вылето - 06.00). Позже вылеты в среду и субботу возобновит Pegas Fly примерно в то же время. Но и это не все. Добавлен второй рейс в Ташкент, его выполняет Uzbekistan Airways. Работает рейс также с четверга, 1 ноября.