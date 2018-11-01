В Красноярске ввели в эксплуатацию транспортную развязку в «Тихих Зорях»

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-01T10:13:37+03:00

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Транспортную развязку в «Тихих Зорях» официально запустили, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог (КрУДор). Она свяжет воедино «Тихие зори» и «Юго-Западный» с Николаевским мостом. Особенно развязка важна для проезда к «Платинум Арене», одному из главных объектов будущей Универсиады. В КрУДоре говорят, что завершен только первый этап строительства развязки. Еще предстоит соединить Николаевский мост с Судостроительной и Пашенным. Развязка имеет много плюсов для автомобилистов Красноярска.

- Значительно сократится пробег автомобильного транспорта, а также время доставки грузов. Экономия времени и инфраструктурные изменения улично-дорожной сети города приведут к перераспределению транспортных потоков, заметно снизив их интенсивность на особо проблемных участках, - комментируют дорожники.

Правда, конечно, придется привыкать ездить по-номому. Добавим, что левобережную часть развязки у Николаевского моста хотят запустить в конце ноября.