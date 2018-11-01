Депутаты Заксобрания края согласовали кандидатуры членов правительства

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-01T09:58:54+03:00

Официально в свои должности назначенцы вступят после соответствующего указа главы региона Фото: Мария ЛЕНЦ

В крае появилось два новых министра и зампредседателя кабмина

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Депутаты Заксобрания сегодня, 1 ноября, согласовали кандидатуры еще трех чиновников из обновленного правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба парламента. Их представил губернатор региона Александр Усс.

Пост заместителя председателя кабмина займет Сергей Верещагин, который будет заниматься вопросами экономического развития. Вице-премьером — министром финансов стал Владимир Бахарь, а министром экономического развития - Егор Васильев. Последний перешел в правительство из Заксобрания. Кто займет место Васильева в парламенте - пока неизвестно. Что касается Бахаря, он руководит министерством с 2013 года.

Народные избранники позитивно оценили все представленные кандидатуры. Но несмотря на профессионализм, посоветовали как можно больше внимания уделять муниципалитетам. Официально в свои должности назначенцы вступят после соответствующего указа главы региона.