2018-11-01T09:28:25+03:00
Экономика

В Красноярске размер автокредитов снизился до 797 тысяч рублей

По Сибири край - в тройке лидеров
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
По автокредитованию край третий в СибириПо автокредитованию край третий в СибириФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Национальное бюро кредитных историй сообщило, что средний размер автокредита в Красноярском крае, по данным за третий квартал текущего года, составляет 797 тысяч рублей. Отметим, что за последние два месяца размер займа снизился сразу на 2 процента, ведь еще в августе он составлял 814 тысяч рублей.

В целом по стране за последний год средний размер автокредита вырос 15,1 процента. Сейчас он составляет 781 тысячу рублей. И очевидно, что край приблежается к этой цифре, наш регион - на девятом месте в перечне всех регионов страны. По Сибири край - в тройке лидеров. Больше денег на машины занимают только жители Иркутской и Новосибирской областей (Иркутская - 926,6 тысячи рублей, Новосибирская - 839 тысяч рублей).

-В мае-сентябре текущего года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, - рассказали о тренде в бюро.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международный автобус с нелегалами задержали из-за неисправных тормозов
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Красноярском крае мошенник обманом выманил у АЗС 5,5 тонн топлива
Аэропорт «Красноярск» открыл новые авиарейсы для туристов
В Красноярске ввели в эксплуатацию транспортную развязку в «Тихих Зорях»
Депутаты Заксобрания края согласовали кандидатуры членов правительства
Экс-министр культуры края Елена Мироненко поступила в аспирантуру, чтобы изучать одиночество
Первокурсник СФУ сделал девушке предложение во время конкурса «Прошу слова»
Больше тонны санкционных яблок раздавили бульдозером в Красноярске
Красноярский ФК «Енисей» после серии проигрышей вылетел из Кубка России
Пьяный водитель Камри врезался в Хонду и устроил гонки с очевидцами ДТП
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем накоплений на треть
В Красноярске воры проломили стену в магазине и вынесли смартфонов на 2 миллиона рублей
Россельхознадзор обнаружил антибиотики в молоке на предприятии экс-главы Канского района
В красноярском строительном техникуме задержали студента с пистолетом
Два красноярских театра стали номинантами «Золотой маски» и претендуют на 15 наград
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Три туриста заблудились на «Столбах» в Красноярске
В Красноярске дачный автобус №18 перешел на зимнее время
Самой фотогеничной женой России стала эффектная брюнетка из Красноярска
В Красноярском крае предприниматель недоплатил около 30 миллионов рублей налогов
На трассе Р255 «Сибирь» под Красноярском сгорел Hummer