В Красноярске размер автокредитов снизился до 797 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-01T09:28:25+03:00

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Национальное бюро кредитных историй сообщило, что средний размер автокредита в Красноярском крае, по данным за третий квартал текущего года, составляет 797 тысяч рублей. Отметим, что за последние два месяца размер займа снизился сразу на 2 процента, ведь еще в августе он составлял 814 тысяч рублей.

В целом по стране за последний год средний размер автокредита вырос 15,1 процента. Сейчас он составляет 781 тысячу рублей. И очевидно, что край приблежается к этой цифре, наш регион - на девятом месте в перечне всех регионов страны. По Сибири край - в тройке лидеров. Больше денег на машины занимают только жители Иркутской и Новосибирской областей (Иркутская - 926,6 тысячи рублей, Новосибирская - 839 тысяч рублей).

-В мае-сентябре текущего года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, - рассказали о тренде в бюро.