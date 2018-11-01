2018-11-01T09:11:49+03:00
Общество

Экс-министр культуры края Елена Мироненко поступила в аспирантуру, чтобы изучать одиночество

Мироненко поступила в аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ушла в наукуУшла в наукуФото: Мария ЛЕНЦ
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О дальнейшей карьере в политике экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко пока молчит. Накануне у себя в соцсетях она сообщила, что решила заняться наукой и поступила в аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета. Говорит, подать документы успела в последний день. Как оказалось, Елена Мироненко давно планировала заниматься наукой.

- Путь самурая начался в 2002 году в Петербурге. Сданы все кандидатские минимумы, написаны и опубликованы статьи, и вот она, финишная прямая 2005 года. Научный руководитель — Григорий Львович Тульчинский, любимый и обожаемый профессор. И тут жизнь скручивает меня в баранку и забрасывает в Красноярск, - делится перипетиями женщина.

И вот - новый поворот: «баранку» забросило в Москву. В планах у Мироненко исследование культурологической основы одиночества, предварительная тема ее научного труда - «Феномен индивидуализации в системе социокультурных коммуникаций».

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