2018-11-01T08:30:56+03:00
Общество

Первокурсник СФУ сделал девушке предложение во время конкурса «Прошу слова»

Под шквал аплодисментов она ответила: «Да!»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Алексей Пузин, соцсетиФото: Алексей Пузин, соцсети
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На юмористическом конкурсе «Прошу слова», который проходил накануне в Красноярске, место нашлось не только шуткам и смеху, но и настоящей романтике. Первокурсник СФУ прямо на сцене сделал предложение своей девушке. Выяснилось, что парень давно подрабатывает ведущим в клубах и на праздниках, во время одной вечеринки он и познакомился с девушкой из Красноярска. Жил тогда в Томске. Все оказалось серьезно, и парень рванул за своей возлюбленной в Красноярск.

- Три месяца назад я собрал свои вещи и уехал из Томска сюда за тобой, в незнакомый мне город. А сейчас я просто на этой сцене хочу задать тебе один вопрос, - встав на одно колено и протягивая ей кольцо, произнес молодой человек.

Под шквал аплодисментов она ответила: «Да!» Получилось очень романтичное и уж точно запоминающееся предложение руки и сердца.

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