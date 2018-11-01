2018-11-01T08:11:53+03:00
Экономика

Больше тонны санкционных яблок раздавили бульдозером в Красноярске

Яблоки без маркировки нашли на одной из оптовых баз
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краюФото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю
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1,3 тонны яблок без маркировки обнаружили на одной из оптовых баз в Красноярске сотрудники регионального Россельхознадзора во время совместного с таможенниками рейда. Накануне крупную партию яблок пустили под бульдозер на специальном полигоне для уничтожения твердых бытовых отходов.

Добавим, что за последние дни это не первый случай уничтожения санкционной продукции. 1,5 тонны настоящего голландского сыра. Крупную партию выявили на оптово-розничном рынке на улице Шахтеров при помощи краевой полиции. Продавец пытался скрыть настоящего производителя, наклеивал на упаковку фальшивые этикетки, будто бы сыр сделали в Беларуси или России. Хотя установлено, что сыр произведен в Нидерландах. И продавал в среднем по цене до 400 рублей за килограмм. Этикетки нашли тут же, на складе. По закону запрещенный к ввозу из стран запада санкционный товар подлежит уничтожению.

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