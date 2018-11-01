Красноярский ФК «Енисей» после серии проигрышей вылетел из Кубка России

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-01T07:50:59+03:00

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Серия неудач помешала красноярскому ФК «Енисей» продолжить борьбу за Олимп-Кубок России. Накануне красноярский клуб второй раз потерпел поражение от «Локомотива». Матч одной восьмой финала проходил в Москве и завершился разгромным счетом 4:1 в пользу «Локомотива». Единственный мяч в ворота москвичей отправил нападающий «Енисея» Александр Кутьин во время пенальти. Два гола в ворота красноярской команды отправил Антон Миранчук, еще по одному оформили Алексей Миранчук и Эдер.

После проигрыша главному тренеру ФК «Енисейь» Дмитрию Аленичеву задали вопрос о возможной отставке. Аленичев отказался это комментировать и посоветовал задать вопро дирекции клуба. Напомним, что предыдущая игра с «Локомотивом» проходила 28 октября в Красноярске на Центральном стадионе. «Енисейь» проиграл тогда со счетом 0:3. В турнирной таблице красноярский клуб держится на последнем месте.