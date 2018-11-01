Пьяный водитель Камри врезался в Хонду и устроил гонки с очевидцами ДТП

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-01T07:32:29+03:00

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В Красноярске на Щорса пьяный водитель Камри устроил серьезную аварию, врезавшись на скорости и буквально смяв Хонду. Очевидцы ДТП рассказывают, что после столкновения Камри быстро покинула место аварии. Один из красноярцев в соцсетях пишет, что заметил сильно помятую Камри на перекрестке Павлова и Щербакова, решил преследовать, разумно рассудив, что водитель, видимо, пытается сбежать. Как выяснилось, он оказался прав.

Мужчина говорит, что проехал за Камри три круга по дворам с Павлова на Щорса. В преследование включились и другие водители. В итоге, общими силами виновника аварии поймали. Выяснилось, что водитель Камри сильно пьян. Алкотестер, со слов очевидцев, показал 1,19 промилле. К тому моменту на место ДТП уже примчались сотрудники ГИБДД, виновника задержали. В данный момент госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. Водитель Хонды, к счастью, не пострадал.