2018-11-01T07:02:23+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем накоплений на треть

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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За девять месяцев 2018 года объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию, находящихся под управлением ВТБ Пенсионный фонд, увеличился на треть и составил 191,3 млрд рублей.

Объем резервов по негосударственному пенсионному обеспечению на отчетную дату составил 4,1 млрд рублей, прирост с начала года – 24%. Размер имущества на отчетную дату достиг 197,3 млрд рублей, увеличившись на 31%.

«Наш фонд уделяет большое внимание работе с застрахованными лицами. Мы продолжаем повышать качество обслуживания, развивать клиентские сервисы, проводить активную информационную деятельность. Наша цель – повысить уровень финансовой осведомленности населения в области пенсионного законодательства. Это будет способствовать получению высокого показателя удовлетворенности клиентов по итогам переходной кампании этого года», - прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

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