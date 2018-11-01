В Красноярске воры проломили стену в магазине и вынесли смартфонов на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:57 2018-11-01T06:57:18+03:00

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61 смартфон и одни смарт-часы - такой улов удалось получить двум грабителям в Красноярске после того, как они, проломив как-то ночью стену, вломились в один из салонов сотовой связи. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, сумма ущерба составила свыш 1,9 миллиона рублей. Обнаружив салон разоренным, его работники обратились в полицию с заявлением. За дело взялись сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» и быстро вышли на след воров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/675896" frameborder="0"></iframe> Украли смартфоны на 2 миллиона рублей.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Один из подозреваемых, ранее судимый 25-летний мужчина, находился в Иркутске, где был задержан полицейскими и доставлен в Красноярск. Второй, ранее судимый за аналогичное преступление 22-летний подозреваемый, также был задержан в краевом центре, - рассказали полицейские.

Выяснилось, что подельники успели продать 5 смартфонов, а оставшиеся поделили. Сейчас полиция ищет покупателей, чтобы вернуть украденные смартфоны салону сотовой связи. На воров завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража). Им грозит по 10 лет лишения свободы.