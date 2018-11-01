Россельхознадзор обнаружил антибиотики в молоке на предприятии экс-главы Канского района

СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-01T06:36:01+03:00

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АО «Арефьевское» в Канском районе Красноярского края попалось на нарушениях санитарного законодательства. Сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки установили, что на въезде на территорию отделений предприятия нет дезинфекционных барьеров, пробы кормов и воды не берутся, в телятнике и мойке нет дезинфекционных ковриков, а в убойном цехе не поддерживают нужную температуру хранения мяса. Конечно, все это грубые нарушения, за которые придется ответить по закону. Кроме того, в пробах молока на предприятии обнаружен левомицетин и нитрофураны, которые у человека могут вызывать аллергическую реакцию.

Добавим, что директором предприятия является Людмила Красношапко, которая до 2016 года возглавляла администрацию Канского района. Директор и предприятие привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина) и по ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Предприятию грозит штраф до 300 тысяч рублей. Нарушения придется устранить.