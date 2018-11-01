2018-11-01T06:02:56+03:00
Происшествия

В красноярском строительном техникуме задержали студента с пистолетом

При себе у первокурсника была «пневматика»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Парня отпустилиПарня отпустилиФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне в строительном техникуме Красноярска случилось ЧП. Первокурсник пришел на занятия с пистолетом. Преподаватели и студенты приняли оружие за травматическое и скрутили парня неподалеку от гардероба. Пистолет выпал у него из кармана, естественно, что окружающие испугались.

Однако в краевом главке МВД говорят, что пистолет пневматический, а 17-летний молодой человек никому не угрожал. По его словам, оружие он нашел на свалке.

- Носить такие пистолеты - не преступление, они находятся в свободной продаже, - говорят в полиции. Известно, что перепугавшего студентов парня отвезли в отдел по делам несовершеннолетних на беседу, после которой отпустили, посоветовав все-таки оружие с собой не носить. Никаких мер помимо профилактической беседы в отношении него предпринимать не будут, поскольку закон он не нарушил. Что касается обстановки в техникуме, то занятия идут в штатном режиме.

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