Два красноярских театра стали номинантами «Золотой маски» и претендуют на 15 наград

СЕГОДНЯ 05:44 2018-11-01T05:46:17+03:00

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Театралы, ликуйте! Театр имени А. С. Пушкина и Красноярский музыкальный театр стали номинантами престижной премии «Золотая маска», сообщает ТВК. При этом театр Пушкина претендует сразу на 9 наград. Фаворитами конкурса стали спектакли «Я. Другой. Такой. Страны» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Первый борется за «маску» в номинациях: «Драматический спектакль большой формы», «Работа режиссера», «Женская и мужская роль второго плана» и «Работа художника по костюмам». Второй - за «Спектакль малой формы», «Режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» и «Работа художника по свету».

Но лавры могут достаться и еще одному красноярскому театру. Речь о Красноярском музыкальном театре и постановке «Винил», которая претендует на звание «Лучшего мюзикла». И не только. Постановка может получить награду за лучшую работу режиссера, художника, композитора и дирижера, а также за лучшую женскую роль. Однако не только красноярские театры попали на конкурс - в списке претендентов на «маску» и работа театра из Лесосибирска, спектакль «Мертвые души».