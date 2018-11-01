Три туриста заблудились на «Столбах» в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:24 2018-11-01T05:24:49+03:00

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Накануне на «Столбах» вновь заблудились туристы. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель». Благо, успели сообщить, что не могут выйти к людям спасателям, которые оперативно выдвинулись на поиски и прочесали предполагаемый район, где могли находиться потерявшиеся. Туристы обнаружились быстро, правда, успели промерзнуть до костей и устать, поскольку блуждали не один час, а погода между тем портилась, становилось очень холодно.

Спасатели помогли потерявшимся туристам выйти к людям, и все закончилось благополучно. В КГКУ «Спасатель» говорят, что это не единственное происшествие с туристами на «Столбах» за минувшие сутки. Также на пульт дежурного поступило сообщение о том, что во время прогулки по заповеднику пострадал другой мужчина. Он поскользнулся и повредил ногу. Самостоятельно выбраться не мог. Группа спасателей доставила его до города. Теперь мужчина в безопасности.