В Красноярске дачный автобус №18 перешел на зимнее время

СЕГОДНЯ 05:05 2018-11-01T05:05:45+03:00

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Зима близко. В Красноярске дачники все чаще предпочитают оставаться дома, а не на любимом участке. Поэтому и автобусы, обслуживающие дачные маршруты, переходят на зимнее расписание. С сегодняшнего дня по-новому начнет ездить автобус №18. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. Теперь маршрут работает так: с остановки «Предмостная площадь» автобус выезжает в 09.00, 10.40, 13.00, 15.15; в обратную сторону, от остановки «Сады», - в 09.50, 11.30, 13.50, 16.05. Имейте это ввиде, если едете на дачу.

Если вы запутались или хотите получить более подробную информацию о работе дачных (и не только) автобусов, ее можно узнать в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону: 8 (391)256-84-00, или в call-центре: 8(391)223-55-56.

Добавим, что эти сервисы работают круглосуточно.