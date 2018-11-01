2018-11-01T04:45:49+03:00
Общество

Самой фотогеничной женой России стала эффектная брюнетка из Красноярска

28-летняя Елена Прокопьева стала обладательницей титула «Мисс Фотомодель России»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Теперь Елена собирается блистать на похожем конкурсе в Китае Фото: Академия международных конкурсов красотыТеперь Елена собирается блистать на похожем конкурсе в Китае Фото: Академия международных конкурсов красоты
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28-летняя красноярка Елена Прокопьева признана самой фотогеничной в России. Она стала обладательницей титула «Мисс Фотомодель России» на конкурсе для замужних женщин «Миссис Российская красавица 2018», который проводился в октябре в Москве. Об этом рассказали в Акадении международных конкурсов красоты.

За титул Елене пришлось бороться с самыми красивыми женщинами страны. Известно, что в конкурсе принимали участие более 20 девушек со всей России в возрасте до 30 лет. Главное условие - быть замужем. Жюри надо было показать себя во всей красе. Миссис оценивали по нескольким критериям: деловой стиль, самопрезентация, вечерний наряд, дефиле. И Елена держалась на высоте. В обычной жизни она увлекается йогой и яро болеет за хоккей, ее фаворит - «Енисей». Следующим шагом и, возможно, победой для Елены станет участие в похожем конкурсе для замужних женщин в Китае.

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