Самой фотогеничной женой России стала эффектная брюнетка из Красноярска

СЕГОДНЯ 04:45 2018-11-01T04:45:49+03:00

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28-летняя красноярка Елена Прокопьева признана самой фотогеничной в России. Она стала обладательницей титула «Мисс Фотомодель России» на конкурсе для замужних женщин «Миссис Российская красавица 2018», который проводился в октябре в Москве. Об этом рассказали в Акадении международных конкурсов красоты.

За титул Елене пришлось бороться с самыми красивыми женщинами страны. Известно, что в конкурсе принимали участие более 20 девушек со всей России в возрасте до 30 лет. Главное условие - быть замужем. Жюри надо было показать себя во всей красе. Миссис оценивали по нескольким критериям: деловой стиль, самопрезентация, вечерний наряд, дефиле. И Елена держалась на высоте. В обычной жизни она увлекается йогой и яро болеет за хоккей, ее фаворит - «Енисей». Следующим шагом и, возможно, победой для Елены станет участие в похожем конкурсе для замужних женщин в Китае.