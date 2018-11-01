В Красноярском крае предприниматель недоплатил около 30 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 04:19 2018-11-01T04:20:25+03:00

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На директора ООО «Брик» в Богучанском районе Красноярского края завели уголовное дело. Предприниматель подозревается в уклонении от налогов, сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю. Компания занимается грузоперевозками, и директор, по данным следователей, зная о крупной задоженности по налогам и сборам, вывел деньги с предприятия.

- По предварительной версии следствия, подозреваемый в период с 07 июля 2017 года по 09 апреля 2018 года, достоверно зная о наличии у предприятия недоимки по налогам в сумме более 28 миллионов рублей, направил в коммерческую организацию два распорядительных письма с просьбой о перечислении на счета третьих лиц 3 миллиона рублей в счет взаимозачетов, минуя расчетный счет ООО «БРИК», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Мужчине грозит штраф до 2 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 7 лет.