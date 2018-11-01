На трассе Р255 «Сибирь» под Красноярском сгорел Hummer
Накануне днем, в районе Зеледеевского кольца, загорелся дорогой автомобиль - Hummer. Видеозапись полыхающей машины выложили в соцсети случайные свидетели происшествия на 748 километре трассы Р255 «Сибирь». От внедорожника столбом валит черный густой дым, который видно за километр, он стоит на обочине, салон охвачен огонем.
На трассе полыхает Hummer.Видео: соцсети
Сотрудники ГИБДД сообщили, что об авариях на данном участке дороги сообщений не поступало. В ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что вызов на пожар поступил в 13.43 по местному времени, уже в 14.06 огонь был ликвидирован. В тушении участие принимал 1 пожарный расчет.По информации спасателей, возможной причиной пожара стало короткое замыкание, неполадки в электропроводке внедорожника. Известно, что владелец машины и проезжающие мимо автомобили не пострадали.