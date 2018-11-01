На трассе Р255 «Сибирь» под Красноярском сгорел Hummer

СЕГОДНЯ 03:52 2018-11-01T03:52:35+03:00

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Накануне днем, в районе Зеледеевского кольца, загорелся дорогой автомобиль - Hummer. Видеозапись полыхающей машины выложили в соцсети случайные свидетели происшествия на 748 километре трассы Р255 «Сибирь». От внедорожника столбом валит черный густой дым, который видно за километр, он стоит на обочине, салон охвачен огонем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/675891" frameborder="0"></iframe> На трассе полыхает Hummer.Видео: соцсети

Сотрудники ГИБДД сообщили, что об авариях на данном участке дороги сообщений не поступало. В ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что вызов на пожар поступил в 13.43 по местному времени, уже в 14.06 огонь был ликвидирован. В тушении участие принимал 1 пожарный расчет.По информации спасателей, возможной причиной пожара стало короткое замыкание, неполадки в электропроводке внедорожника. Известно, что владелец машины и проезжающие мимо автомобили не пострадали.