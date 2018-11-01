2018-11-01T03:52:35+03:00
Происшествия

На трассе Р255 «Сибирь» под Красноярском сгорел Hummer

Пожарные приехали быстро и потушили автомобиль, но восстановлению он не подлежит [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Пожарные примчались и потушили огонь за 15 минутПожарные примчались и потушили огонь за 15 минутФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Накануне днем, в районе Зеледеевского кольца, загорелся дорогой автомобиль - Hummer. Видеозапись полыхающей машины выложили в соцсети случайные свидетели происшествия на 748 километре трассы Р255 «Сибирь». От внедорожника столбом валит черный густой дым, который видно за километр, он стоит на обочине, салон охвачен огонем.

На трассе полыхает Hummer.Видео: соцсети

Сотрудники ГИБДД сообщили, что об авариях на данном участке дороги сообщений не поступало. В ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что вызов на пожар поступил в 13.43 по местному времени, уже в 14.06 огонь был ликвидирован. В тушении участие принимал 1 пожарный расчет.По информации спасателей, возможной причиной пожара стало короткое замыкание, неполадки в электропроводке внедорожника. Известно, что владелец машины и проезжающие мимо автомобили не пострадали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель Камри врезался в Хонду и устроил гонки с очевидцами ДТП
ВТБ Пенсионный фонд увеличил объем накоплений на треть
В Красноярске воры проломили стену в магазине и вынесли смартфонов на 2 миллиона рублей
Россельхознадзор обнаружил антибиотики в молоке на предприятии экс-главы Канского района
В красноярском строительном техникуме задержали студента с пистолетом
Два красноярских театра стали номинантами «Золотой маски» и претендуют на 15 наград
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Три туриста заблудились на «Столбах» в Красноярске
В Красноярске дачный автобус №18 перешел на зимнее время
Самой фотогеничной женой России стала эффектная брюнетка из Красноярска
В Красноярском крае предприниматель недоплатил около 30 миллионов рублей налогов