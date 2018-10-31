СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-31T17:40:27+03:00

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На юге Красноярского края при странных обстоятельствах пропала красивая 19-летняя девушка. Зовут Дарья Юрченко. Известно, что утром 27 октября она ушла из дома, живет она в селе Ермаковском. Предположительно, могла поехать в Красноярск, ранее она делилась с близкими своими планами насчет поездки. Однако с тех пор телефон недоступен, на связь с родными она не выходила. Такую информацию приводят волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Приметы Дарьи: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 172 см, глаза зеленые, волосы прямые рыжие средней длины.

Особые приметы: сутулится, веснушки и родинки по всему телу, на спине татуировка «индийская мандала».

Была одета: ярко-желтая парка, черные лосины, черные ботинки до середины голени, белый рюкзак с надписью «Reebok».

С собой у нее был смартфон «Honor A7 Pro».

Просьба ко всем, кто мог видеть эту девушку: позвоните по телефонам в любое время дня и ночи:

- 8 (391-38) 2-17-31 – полиция села Ермаковское

- 8-950-99-66-066 – волонтеры.