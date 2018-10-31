В Красноярске для Универсиады обучают 150 поваров

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-31T17:14:50+03:00

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В Красноярске начали подготовку поваров для Универсиады. Обучение проводится на базе многофункционального комплекса СФУ, где во время студенческих игр развернется базовый ресторан. В меню четыре кухни: местная русская (сибирская), европейская (среднеземноморская), азиатская и халяльная, пишут «Городские новости».

Планируется, что кормить спортсменов и сотрудников Универсиады будут 150 поваров. Набирать людей со стороны не стали – не тот уровень события. Предпочтение отдали студентам и преподавателям СФУ, студентам техникума индустрии, гостеприимства и сервиса, а также комбината школьного питания № 38 и сотрудникам других профильных учреждений.

Все они пройдут мастер-класс у известных мастеров своего дела. Занятия проводит шеф-повар, консультант по пищевым технологиям чемпионата мира по футболу (FIFA 2018), представитель комитета по контролю приготовления блюд для участников Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр 2014 года Алексей Скляр. А также золотой и серебряный призера открытого Московского чемпионата среди юниоров по кулинарному искусству Павел Дзюбло.