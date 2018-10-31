2018-10-31T17:00:57+03:00
Экономика

Хлеборобы Красноярского края намолотили более 2 миллионов тонн зерна

И сохранили первенство от Урала до Тихого океана
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хлеборобы Красноярского края намолотили более 2 миллионов тонн зернаХлеборобы Красноярского края намолотили более 2 миллионов тонн зернаФото: Мария ЛЕНЦ
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Уборочная кампания в Красноярском крае благополучно завершена, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Зерновые убраны с площади 922 тысяч гектаров. Хлеборобы намолотили 2 миллиона 144 тысячи тонн зерна.

Средняя урожайность в этом году немного ниже прошлогодней: 23,3 центнеров с гектара (в 2017 году – было 23,6). Сказалась затянувшаяся из-за излишней влаги посевная, затем июльская засуха. Тем не менее, край удержал свой рекорд по урожайности на территории от Урала до Тихого океана.

В этом году аграрии смогут реализовать за пределы региона около 600 тысяч тонн зерновых и масличных культур, в том числе зарубежным потребителям.

Тройка лидеров по валовому намолоту и по урожайности распределилась так:

- Ужурский район – намолочено 457 тысяч тонн при урожайности 37,3 ц/га;

- Назаровский район – 249 тысяч тонн, средняя урожайность 30,7 ц/га;

- Шарыповский район – 135 тысяч тонн при урожайности 28,3 ц/га.

Добавим, что картофеля в крае собрали 82 049 тонн, овощей – 29 354 тонн.

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