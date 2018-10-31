Трагедия под Красноярском: после школьной драки мать нашла сына-первоклассника мертвым

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-31T16:39:09+03:00

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В поселке Березовка произошла трагедия: вернувшись с работы вечером, мать нашла своего сына-первоклассника мертвым. Дверная ручка, веревка, петля... Что стало причиной такого поступка со стороны ребенка? В следственном комитете пока не комментируют, проводят проверку. Но соседи семьи рассказали корреспондентам 7 канала подробности.

По их словам, ребенок был неконфликтным, дружил со всеми во дворе, любил животных. А вот в школе, видимо, у него были напряженные отношения с одним из своих одноклассников. За день до трагедии они подрались. Ребенок наставил обидчику синяков. Вскоре матери позвонили из полиции, отдела ПДН, попросили прийти вместе с сыном.

Мама винит себя: зачем она рассказала сыну о полиции по телефону?

В Березовке ходят слухи, что в школе не все так ладно, обстановка напряженная, дети подвергаются унижению, а учителя не принимают никаких мер к устранению конфликтов. Остается дождаться результатов проверки.