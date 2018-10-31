В Туве при родах погиб ребенок: обвиняют врача-акушера

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-31T15:55:06+03:00

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В Туве при родах погиб новорожденный ребенок. Следствие доказало прямую вину врача, который находился рядом с роженицей и принял неправильное решение, что и привело к трагедии. В пресс-службе тувинского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что все произошло в ноябре 2015 года. В одну из больниц республики на «Скорой помощи» привезли молодую женщину на сроке 40 недель беременности. У нее отошли воды, а ребенок лежал утробе матери ягодичками вниз. При таком предлежании самостоятельные роды рискованны.

53-й врач об этом знала и должна была провести кесарево сечение – в данном случае это был самый безопасный способ рождения для малыша и матери. Но врач решила: пусть мама рожает сама. Женщина промучилась несколько часов. В результате ребенок погиб.

- Действия обвиняемой повлекли развитие интранатальной асфиксии ребенка с последующим развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности, квалифицируемых как тяжкий вред здоровью и явившихся причиной смерти ребенка, - сообщили в следкоме.

Дело врача направлено в суд.