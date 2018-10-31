В Хакасии задержали человека, который сжег дотла базу отдыха на Беле.

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-31T14:58:31+03:00

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В Хакасии полиция задержала подозреваемого в поджоге базы отдыха на озере Беле. Напомним, что это случилось ранним утром 27 октября. Сообщение на пульт МЧС поступило в 05:27 часов. Когда на место приехали пожарные и полиция, спасать там уже, в общем-то, было нечего. Сухие домики ярко полыхали, у многих уже обвалилась крыша. Три десятка гостевых домиков, сторожка, баня, другие строения – итого 39 объектов сгорели дотла.

Основной версией события стал умышленный поджог. Но чьих рук это дело? Камер наружного наблюдения на базе нет, она используется только в летнее время, а зимой пустует. На базе постоянно живет 28-летний сторож. Он и стал главным подозреваемым. Собранные оперативниками улики напрямую указывают на него. А ведь раньше он проблем с законом не имел, сообщили в полиции. Сейчас на него завели уголовное дело, устанавливается размер ущерба, который ему придется возместить.