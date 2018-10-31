2018-10-31T14:19:03+03:00
Экономика

Администрация Красноярска обещает снизить долги бюджета перед банками

И берет еще один кредит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Администрация Красноярска обещает снизить долги бюджета перед банкамиАдминистрация Красноярска обещает снизить долги бюджета перед банкамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация Красноярска обещает снизить долги бюджета перед банками. Используется уже не раз испытанная схема: город берет новый кредит с процентной ставкой ниже предыдущей, гасит старый кредит новым и таким образом сумма выплат значительно уменьшается.

В пресс-службе администрации города сообщили, что сегодня 31 октября, были подведены итоги электронных аукционов на оказание услуг по предоставлению возобновляемых кредитов бюджету города Красноярска в общем объеме 700,0 миллионов рублей.

Победителями аукционов стали Сбербанк и банк «Открытие», они предложили Красноярску кредиты под ставку 8,4% годовых. Ими будут замещены прежние кредиты, взятые по ставкам 9,57 – 9,0% годовых. Таким образом, общая сумма долга перед кредитным организациями не увеличится, зато расходы на обслуживание снизятся.

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