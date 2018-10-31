2018-10-31T13:11:51+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края дух подростков осудили за вымогательство и грабеж

Нападали на слабых, отбирали деньги и гаджеты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края дух подростков осудили за вымогательство и грабежНа севере Красноярского края дух подростков осудили за вымогательство и грабежФото: Мария ЛЕНЦ
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В Игарке двух подростков осудили за вымогательство, воровство и грабеж. На их счету несколько эпизодов, совершенных с октября 2017 года. Одному из преступников 16 лет, второму всего 14.

В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что первое свое преступление младший осужденный совершил 27 марта 2018 года. В подъезде жилого дома он пристал к мальчику, на год младше себя, и потребовал у него 2 тысячи рублей. Во второй раз он отобрал у 78-летней бабушки сумку в подъезде, в ней было 1,1 тысяча рублей. Затем в апреля этого года в помещении почты украл телефон стоимостью 9,4 тысячи рублей.

Старший осужденный напал на свою первую жертву в октябре 2017 года. И тоже на школьника. Угрожал ему насилием, потребовал 10 тысяч рублей и получил их. А спустя полгода пообещал убить его, если школьник не скажет, что он на него не нападал.

Старший из осужденных отправится в воспитательную колонию на три года, младший – на 1 год. Так решил суд.

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