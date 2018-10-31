С началом ноября в Красноярск приходят похолодания и снег

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-31T11:59:17+03:00

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С началом ноября в Красноярск приходит похолодание, оно принесет с собой настоящую зимнюю погоду. По прогнозам специалистов Гидрометцентра уже сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября столбик термометра опустится до -7 градусов. Днем воздух прогреется до -2 градусов, а затем с наступлением ночи снова опустится до – 10 градусов.

Что касается осадков, 1 и 2 ноября ожидается переменная облачность и пробросит легкий снежок. А вот уже начиная с субботы осадки усилятся и, как минимум, на 4 дня. С учетом того, что скорость ветра будет достигать 4-6 метров в секунду, возможна метель.

В МЧС предупреждают, что возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах усилится гололедица. Поэтому стоит быть внимательными при поездках за город.

На севере Красноярского края зима уже вступила в свои права, там температура воздуха днем -14, - 17 градусов, ночью до – 20. На юге Красноярского края, в Туве и Хакасии – днем 0, -3 градуса, ночью заморозки до -10.