В Красноярском крае на трассе перевернулась фура: водитель 6 часов ждал помощи

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-31T11:00:58+03:00

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В Красноярском крае перевернулась груженая фура. Это произошло сегодня утром, 21 октября, на выезде из Назарово, в районе Осиновой горы. Там лежит снег, дорога скользкая, в 6 часов утра было еще темно. Водитель допустил неверное движение – и вот грузовик занесло, он перевернулся на бок, а из кузова на дорогу высыпались коробки с зубной пастой и зубными щетками.

Водитель не пострадал. Мужчина сразу же сообщил о случившемся начальству, вызвал подмогу. Однако прошло много времени, наступил полдень, а к потерпевшему водителю так никто и не приехал. Журналистам из ИА «Запад24» мужчина рассказал, что он не местный, ехал из Новосибирска в Красноярск, вез груз по заказу. Поблагодарил за участие и остался ждать подмоги на месте. Продрогший, голодный, он очень надеялся, что кто-то все равно приедет, расстояние от Новосибирска до Назарово по трассе составляет 650 километров.