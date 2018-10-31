2018-10-31T10:40:00+03:00
Происшествия

В Красноярске неизвестные залили женщине монтажной пеной всю машину

Владелица недоумевает, откуда у нее враги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске неизвестные залили женщине монтажной пеной всю машину. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске неизвестные залили женщине монтажной пеной всю машину. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске неизвестные залили женщине монтажной пеной ее машину. Все четыре двери, багажник, даже выхлопную трубу плотно забили. Но это еще не все – «Тойоту Аллекс» поцарапали и порезали все четыре колеса. Это произошло ночью во дворе дома № 48 на улице Копылова.

Владелица автомобиля переживает и недоумевает: кому она так насолила? Врагов у нее вроде бы нет, ни с кем в последнее время не ссорилась. Вызвала полицию, написала заявление. Правоохранители начали проверку.

Меж тем в соцсетях идут дискуссии. Пользователи предполагают, что женщина, возможно, неправильно припарковалась и ее машина кому-то сильно мешала. Другие считают, что имеет место обычное хулиганство. Большинство сходится во мнении, что если есть претензии к автовладелице, лучше все-таки разобраться на словах, а не портить чужое имущество, за которое, к слову, потом придется заплатить.

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