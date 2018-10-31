2018-10-31T10:23:03+03:00
Происшествия

Житель Красноярска лишен свободы на 5 лет за поддержку терроризма

Он развернул вербовку последователей в соцсети
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска лишен свободы на 5 лет за поддержку терроризма. Фото: УФСБ России по Красноярскому краюЖитель Красноярска лишен свободы на 5 лет за поддержку терроризма. Фото: УФСБ России по Красноярскому краю
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Житель Красноярска осужден на 5 лет за публичное оправдание и поддержку терроризма. 24-летний мужчина развернул деятельность на своей странице в социальной сети. Выставлял туда фото и видеоконтент с комментариями. Все это было в свободном доступе, любой мой зайти и посмотреть.

Но это еще не все. Установлено, что осужденный вел личную переписку с другими пользолвателями, обсуждал с ними идеологию терроризма, призывал их принять ислам и затем присоединиться к запрещенной на территории России организации «ИГИЛ».

Все это продолжалось с августа по декабрь прошлого года. В декабре сотрудники ФСБ передали материалы на вербовщика в ГСУ СК России по Красноярскому краю. Там возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Молодой человек признал свою вину полностью и раскаялся. Приговор еще не вступил в силу – у сторон обвинения и защиты есть время, чтобы его обжаловать.

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