Опубликован окончательный список имен для аэропортов Красноярска и Норильска

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-31T09:06:56+03:00

Из него и будут выбраны окончательные варианты

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Второй этап конкурса по выбору имен для аэропортов России завершился. На этом этапе жители городов могли предложить свои варианты. По условиям, если кто-то предложил имя выдающегося соотечественника и оно набрало 500 и более голосов, оно включается в лонг-лист.

Красноярцы были активны, однако в окончательный список добавилось только одно имя – Михаил Решетнев. Вся жизнь этого ученого связана с развитием отечественной космонавтики. В честь него названы университет в Красноярске и предприятие, производящее космические спутники, в Железногорске.

Итак, 7 вариантов для аэропорта «Красноярск»: Василий Суриков, Валентин Войно-Ясенецкий (Святитель Лука), Виктор Астафьев, Дмитрий Хворостовский, Иван Ярыгин, Михаил Решетнев, Тойво Ряннель.

6 вариантов для аэропорта «Норильск»: Александр Сотников, Иван Масловский, Витольд Непокойчицкий, Николай Урванцев, Михаил Водопьянов, Николай Федоровский.

Теперь предстоит определить тройки финалистов. Решающее голосование пройдет с 12 по 30 ноября.