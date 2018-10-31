2018-10-31T08:39:37+03:00
Происшествия

В Хакасии группа подростков устроила на съемной квартире пьяную вечеринку

Полиция проводит проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии группа подростков устроила на съемной квартире пьяную вечеринкуВ Хакасии группа подростков устроила на съемной квартире пьяную вечеринкуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане группа подростков устроила на съемной квартире пьяную вечеринку. Возможно, об этом никто из взрослых не узнал бы, если бы не случайность. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, в дежурную часть обратилась женщина с заявлением, что у ее 16-летнего сына украли телефон ценой 20 тысяч рублей. Когда оперативники начали искать пропажу, узнали и о вечеринке.

Оказывается, компания из семи подростков решила отметить день рождения одного из них. Попросили 18-летнего товарища снять им квартиру на сутки и купить алкоголь. Родителям все сказали, что будут пить чай с тортом дома у именинника. А на самом деле уединились в тайное место и развлекались по-взрослому. Когда выпивка закончилась, позвонили старшему товарищу и попросили привезти добавки.

Когда похитителя телефона найдут, ему грозит до 5 лет лишения свободы. А вот родителям всех семерых участников вечеринки придется отдуваться за них штрафами. Накажут и старшего 18-летнего товарища.

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