2018-10-31T08:02:32+03:00
Происшествия

В Красноярском крае инспектор ГИБДД отказался от взятки 10 тысяч рублей и получит премию

Пьяный водитель пытался от него откупиться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае инспектор ГИБДД отказался от взятки 10 тысяч рублей и получит премиюВ Красноярском крае инспектор ГИБДД отказался от взятки 10 тысяч рублей и получит премиюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Емельяновском районе инспектор ГИБДД отказался от взятки, которую ему настойчиво пытался вручить водитель, нарушивший правила дорожного движения. Как рассказали в пресс-службе полиции, накануне в поселке Патями 13 борцов экипаж ППС остановил автомобиль «Тойота Марк 2». За рулем находился 49-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина понимал, что если на него составят протокол, у него будут крупные неприятности – штраф в 30 тысяч, другие последствия. Поэтому решил откупиться. Предложил инспектору 10 тысяч рублей, чтобы он его отпустил на все четыре стороны. Водителю объяснили, что он совершает преступление, за которое может год провести в колонии. Но мужчина не унимался.

Тогда госавтоинспектор вызвал на место следственно-оперативную группу. На нарушителя завели уголовное дело. А дорожный инспектор, честно выполняющий свою работу, получит премию в размере той самой взятки, от которой он отказался.

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