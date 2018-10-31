2018-10-31T07:22:05+03:00
Происшествия

В Лесосибирске пассажир автомобиля на ходу выдернул ключи зажигания и погубил водителя

Суд приговорил его к заключению на 1 год и 8 месяцев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске пассажир автомобиля на ходу выдернул ключи зажигания и погубил водителяВ Лесосибирске пассажир автомобиля на ходу выдернул ключи зажигания и погубил водителяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Лесосибирске пассажир автомобиля погубил водителя – прямо на ходу выдернул ключи из замка зажигания. Уже состоялся суд, мужчину приговорили к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев. Подробности трагедии «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В июне этого года мужчина вместе со своей гражданской супругой возвращались домой, в Лесосибирск. Причем женщина сидела за рулем. По каким-то причинам между ними вспыхнула ссора. Мужчина прекрасно знал, какие последствия будут, если вынуть ключи из замка: все системы управления автомобилем отключатся. И все-таки сделал это. В результате двигатель заглох, руль перестал подчиняться водителю. Машина стала полностью неуправляемой, она по инерции на высокой скорости вылетела на обочину и врезалась в дерево. Женщина-водитель скончалась на месте. А сожителя признали виновным в смерти по неосторожности.

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