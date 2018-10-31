2018-10-31T06:55:12+03:00
Происшествия

В Красноярске стая собак напала на подростка

Прохожий отогнал бродяжек и спас его
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске стая собак напала на подросткаВ Красноярске стая собак напала на подросткаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске стая собак напала на 14-летнего подростка. К счастью, мимо проходил мужчина, он отогнал животных, парнишка получил несерьезные раны. Случилось это в минувшее воскресенье на улице Советской в Николаевке.

- В воскресенье ребенок с дачи возвращался домой. По дороге на него напала стая крупных собак. В результате у него два укуса, на ноге и туловище, ребенок был напуган. Мимо проходил прохожий и отогнал собак, обработал ему рану и привел его к нам на дачу обратно, – рассказала Новостям ТВК мама пострадавшего мальчика.

После того, как для строительства развязки в створе улицы Волочаевской снесли более полутысячи частных жилых домов, а хозяева переехали в квартиры, дворовые собаки оказались брошены на произвол судьбы. Они сбились в стаи, захватили и терроризируют весь район.

По словам жителей Николаевки они неоднократно звонили в службу 005, там все заявки от них принимают, но результата нет. Однако в мэрии города пообещали в ближайшее время навести там порядок.

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