В Красноярске стая собак напала на подростка

СЕГОДНЯ 06:55 2018-10-31T06:55:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске стая собак напала на 14-летнего подростка. К счастью, мимо проходил мужчина, он отогнал животных, парнишка получил несерьезные раны. Случилось это в минувшее воскресенье на улице Советской в Николаевке.

- В воскресенье ребенок с дачи возвращался домой. По дороге на него напала стая крупных собак. В результате у него два укуса, на ноге и туловище, ребенок был напуган. Мимо проходил прохожий и отогнал собак, обработал ему рану и привел его к нам на дачу обратно, – рассказала Новостям ТВК мама пострадавшего мальчика.

После того, как для строительства развязки в створе улицы Волочаевской снесли более полутысячи частных жилых домов, а хозяева переехали в квартиры, дворовые собаки оказались брошены на произвол судьбы. Они сбились в стаи, захватили и терроризируют весь район.

По словам жителей Николаевки они неоднократно звонили в службу 005, там все заявки от них принимают, но результата нет. Однако в мэрии города пообещали в ближайшее время навести там порядок.