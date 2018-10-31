2018-10-31T06:29:35+03:00
Общество

В Красноярске бульдозер раздавил 1,5 тонны настоящего голландского сыра

Владелец маскировал его под белорусский
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске бульдозер раздавил 1,5 тонны настоящего голландского сыра. Фото: пресс-службы РоссельхознадзораВ Красноярске бульдозер раздавил 1,5 тонны настоящего голландского сыра. Фото: пресс-службы Россельхознадзора
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В Красноярске бульдозер раздавил полторы тонны настоящего голландского сыра. Десятки упаковок с санкционным продуктом были уничтожены накануне на полигоне. Специалисты краевого управления Россельхознадзора внимательно за этим проследили.

В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что столь большую партию они выявили на оптово-розничном рынке на улице Шахтеров при помощи краевой полиции..

- В ходе контрольно-надзорного мероприятия на складе хранения выявлено 1460 кг сыров, часть из которых произведена, согласно маркировке изготовителя, в Нидерландах. В отношении большей части продукции, находившейся на складе, владельцем приняты меры к обезличиванию товара, - сообщили в Россельхознадзоре.

Продавец пытался скрыть настоящего производителя, наклеивал на упаковку фальшивые этикетки, будто бы сыр сделали в Беларуси или России. Но не помогло, этикетки нашли тут же, на складе. По закону запрещенный к ввозу из стран запада санкционный товар подлежит уничтожению.

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