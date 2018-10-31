2018-10-31T06:05:35+03:00
Общество

В Красноярске изменится схема движения автобуса № 36

Оптимизация общественного транспорта продолжается
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске изменится схема движения автобуса № 36В Красноярске изменится схема движения автобуса № 36Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске продолжается оптимизация общественного транспорта. На сей раз изменения коснулись автобусного маршрута №36. С 3 ноября схема движения автобусов изменится. Но только в одном направлении – со стороны Железнодорожной больницы в сторону ЛДК.

Ездить будем так:

- Красная площадь – Робеспьера – Мира – Кирова – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по своей схеме движения.

Пока что автобус движется по Мира до Вейнбаума, затем поворачивает на Коммунальный мост. При новой схеме из маршрута исключается остановка «Театр Пушкина», вместо неё вводится новый остановочный пункт «Улица Перенсона».

В обратном направлении схема движения не меняется.

Напомним, что власти города этим летом уже сократили и поменяли несколько маршрутов. А накануне стало известно о том, что в министерстве транспорт начали пересчет тарифов, так что проезд в общественном транспорте в Красноярске в скором времени повысится. А вот насколько – пока неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае инспектор ГИБДД отказался от взятки 10 тысяч рублей и получит премию
В Лесосибирске пассажир автомобиля на ходу выдернул ключи зажигания и погубил водителя
В Красноярске стая собак напала на подростка
В Красноярске бульдозер раздавил 1,5 тонны настоящего голландского сыра
На красноярское угольное предприятие поступила новая техника
Пятый Краевой открытый робототехнический фестиваль «IQ-Robot»
В Красноярске директор управляющей компании растратил 97 миллионов рублей
В Красноярском крае нашли обнаженную мертвую женщину
Житель Хакасии два дня просидел в вентиляционной шахте из-за селфи
Красноярцы будут жить дольше и богаче к 2030 году
В Красноярском крае бывшая жена и дочь 1729 раз проголосовали за депутата сельсовета, своего мужа и отца
На Красноярскую ярмарку книжной культуры можно будет доехать на бесплатных автобусах
"МИР Сибири" получил Гран-при национальной премии