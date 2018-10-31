В Красноярске изменится схема движения автобуса № 36

СЕГОДНЯ 06:05 2018-10-31T06:05:35+03:00

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В Красноярске продолжается оптимизация общественного транспорта. На сей раз изменения коснулись автобусного маршрута №36. С 3 ноября схема движения автобусов изменится. Но только в одном направлении – со стороны Железнодорожной больницы в сторону ЛДК.

Ездить будем так:

- Красная площадь – Робеспьера – Мира – Кирова – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по своей схеме движения.

Пока что автобус движется по Мира до Вейнбаума, затем поворачивает на Коммунальный мост. При новой схеме из маршрута исключается остановка «Театр Пушкина», вместо неё вводится новый остановочный пункт «Улица Перенсона».

В обратном направлении схема движения не меняется.

Напомним, что власти города этим летом уже сократили и поменяли несколько маршрутов. А накануне стало известно о том, что в министерстве транспорт начали пересчет тарифов, так что проезд в общественном транспорте в Красноярске в скором времени повысится. А вот насколько – пока неизвестно.