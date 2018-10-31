В Красноярске директор управляющей компании растратил 97 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:03 2018-10-31T05:04:06+03:00

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В Красноярске директор управляющей компании подозревается в том, что растратила 97 миллионов рублей, полученных от жильцов за оказанные коммунальные услуги. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции города.

Речь идет об УК «Кленовый дворик», которая обслуживает 300 квартир в домах, расположенных в Кировском и Ленинском районе. Директор управляющей компании внимательно следила за тем, чтобы жильцы на подведомственной ей территории регулярно оплачивали счета, у нее были все полномочия распоряжаться поступающими на счета УК средствами. Она должна была перечислять на счета ресурсоснабжающих организаций за воду, тепло и электроэнергию. А вместо этого деньги утекали налево – на покупку недвижимости, на выдачу займов себе и учредителям УК.

На подозреваемую завели уголовное дело по ч.2 ст.165 Уголовного кодекса России «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.