2018-10-31T05:12:36+03:00
Общество

Пятый Краевой открытый робототехнический фестиваль «IQ-Robot»

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Болеем за команды, а их более 150, смотрим разработки красноярских школьников и узнаём, где и как заниматься робототехникой в Красноярске и как превратить увлечение в будущую профессию.

Для гостей и болельщиков фестиваля – интерактивные площадки, семейные соревнования, буфет.

Когда: 11 ноября с 10.00 до 17.00

Где: школа №149, ул. Весны, 9 «А»

Подробности – а в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 6 ноября с 9.00 до 9.30

Сайт фестиваля: iq-fest.ru

Партнер фестиваля LEGO Education, при информационной поддержке «Комсомольской правды».

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