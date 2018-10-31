Пятый Краевой открытый робототехнический фестиваль «IQ-Robot»
Партнер фестиваля LEGO Education
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Болеем за команды, а их более 150, смотрим разработки красноярских школьников и узнаём, где и как заниматься робототехникой в Красноярске и как превратить увлечение в будущую профессию.
Для гостей и болельщиков фестиваля – интерактивные площадки, семейные соревнования, буфет.
Когда: 11 ноября с 10.00 до 17.00
Где: школа №149, ул. Весны, 9 «А»
Подробности – а в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 6 ноября с 9.00 до 9.30
Сайт фестиваля: iq-fest.ru
Партнер фестиваля LEGO Education, при информационной поддержке «Комсомольской правды».
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